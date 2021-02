Diletta Leotta, proposta di matrimonio dall'aereo: "Vuoi sposarmi? Ti amo Can". Disperate le fan di Yaman | Video

16 febbraio 2021 a

Scene da film sui cieli di Roma. Un aereo nel pomeriggio di martedì 16 febbraio ha provocato uno scossone nel mondo del gossip: "Diletta, vuoi sposarmi? Ti amo Can". Questo lo striscione dietro al velivolo con il quale dunque l'attore turco ha fatto la sua proposta di matrimonio alla conduttrice Dazn Diletta Leotta. Insomma, i due sembrano fare davvero sul serio.

Il video è stato trasmesso nel corso della puntata di martedì 16 di Pomeriggio5, il talk show di Barbara D'Urso. Ma la storia, proprio anche durante il programma, è stata messa in dubbio. Secondo le fan dell'attore turco la relazione non sarebbe autentica.

Dopo l'ultima foto al mare postata sui social dalla coppia a San Valentino, in rete sono iniziate a circolare le immagini del backstage di quello scatto, in cui Diletta e Can sono accompagnati da fotografi e guardie del corpo. Un clima decisamente diverso da quello che trapela dal post condiviso su Instagram, nel quale appariva come un selfie romantico e intimo. Ora però è arrivata la proposta di matrimonio: una proposta da favola.

