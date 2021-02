Amici 2021, regalo di Aka7even a Martina per San Valentino. Lei lo snobba e lui minaccia l'addio alla scuola | Video

16 febbraio 2021 a

a

a

Colpo pesante da digerire per Aka7even all'interno della scuola di Amici 2021. Il cantante infatti si trova a dover affrontare una sorta di amore non corrisposto con la ballerina Martina Miliddi. L'ultimo capitolo, andato in onda nel daytime su Italia1 dalle 19 di martedì 16 febbraio, ha riguardato la giornata di San Valentino. Aka7even ha voluto fare un regalo a Martina per la ricorrenza, suscitando però la reazione fredda della ballerina.

Amici 2021, Arianna torna nella casetta da trionfatrice. Aka7even, gioia per Martina e delusione per il suo inedito Yellow

Consolato dagli altri, Aka7even ha ceduto nuovamente alle lacrime e alla tristezza, minacciando il suo addio alla scuola. Una decisione alimentata anche dal fatto che Martina, in quel momento, stava ridendo e scherzando come se nulla stesse accadendo.

"Pensi troppo a come sarà il nostro rapporto una volta finito Amici mentre, invece, dovresti essere più concentrato sul suo percorso nel talent show: Viviamo la storia qui dentro. A me tutte queste cose programmate mi fanno venire l’ansia, non respiro", ha confidato Martina.

Il chiarimento tra Martina e Aka7even

Altra mazzata per Aka7even è rappresentata dal fatto che la Miliddi non sia una fan delle sue canzoni, visto che non gradirebbe i testi dei suoi brani. Alla fine tuttavia la ballerina è riuscita a convincere il cantante a non pensare più ad un eventuale addio alla scuola: "Questi ragionamenti mi fanno girare le scatole, ma di che stiamo parlando? Quattro anni che provi ad entrare qui e ora devi decidere se andartene o restare? Se metti da parte me, non muore nessuno. Impara a piacerti", le parole di Martina ad Aka7even, ancora pazzo di lei.

Amici 2021, Aka7even canta e soffre per Martina. Altre scintille tra Arisa e Rudy Zerbi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.