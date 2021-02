L'Eredità, la giovane Giulia è la nuova campionessa: ma alla Ghigliottina non mangia le Mele

16 febbraio 2021 a

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni a partire dalle 18,45. La giovane Giulia infatti (classe 1997) si è sbarazzata al Triello dei rivali, tra cui la favoritissima Chiara, già campionessa in tre circostanze, presentandosi al gioco finale de La Ghigliottina con un montepremi di 180.000 euro, che però si è ridotto di molto dopo le parole Vino, Imperatore, Visione, Tempo e Cesto, fino a 22.500 euro.

Giulia tuttavia non si è scoraggiata e ha cercato in tutti i modi di ottenere il bottino. La campionessa ha rivelato di essere stata indecisa tra due termini, per poi optare per la soluzione Pane.

In realtà la parola chiave per risolvere la Ghigliottina era Mele, come poi evidenziato dallo stesso conduttore Flavio Insinna nella consueta spiegazione finale. Niente soldi dunque per Giulia, che comunque proverà a riconfermarsi sempre su Rai1 nella puntata de L'Eredità di mercoledì 17 febbraio, in onda dalle 18,45.

