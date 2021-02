L'oroscopo del Corriere di mercoledì 17 febbraio: le previsioni segno per segno

16 febbraio 2021 a

L'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021. Di seguito le previsioni fatte consultando le stelle segno per segno.

ARIETE Ogni vostra scelta si sta rivelando un po’ fallimentare di questi tempi. Ma non temete, a breve le stelle cambieranno e finalmente porteranno i loro frutti!

TORO Lontani dai falsi miti e dalle frasi lasciate in sospeso, ultimamente stanno parlando i fatti per voi. Ottimo, continuate sempre così.

GEMELLI La passione è molto importante, però ci vuole anche raziocinio e calma per sostenere un incontro a due. Cercate di non esagerare sempre...

CANCRO Vivere in coppia significa imparare a rispettare i tempi e gli spazi sia propri che altrui. Ultimamente vi siete soffocati troppo, cercate di cambiare strategia!

LEONE Se avete sentito così tante mancanze ultimamente significa che, in effetti, avete proprio bisogno di colmarle. Adesso avanti con le novità.

VERGINE Avete accumulato troppa ansia e stanchezza ultimamente. Lasciate che la mente e il corpo ora respirino e ritrovino pian piano la pace dei sensi.

BILANCIA Provate ad essere più attenti rispetto alle esigenze altrui e non soltanto alle vostre. Altrimenti rimarrete sempre più isolati ed esclusi.

SCORPIONE Non mettetevi troppo in tensione e cercate di non agitarvi troppo per delle piccole questioni di scarso peso. Non ne vale la pena.

SAGITTARIO La giornata sarà costellata di incomprensioni con il partner. Cercate di mettervela presto alle spalle e pensare al domani.

CAPRICORNO Le vostre parole sono considerate attentamente da chi vi sta intorno, quindi pensate bene prima di esprimere una posizione.

ACQUARIO Cercate di andare in qualche posto che vi faccia sentire protetti e al sicuro. Oggi avete proprio bisogno di essere consolati da chi vi vuole bene.

PESCI Avete deluso fortemente chi vi vuole bene con alcuni dei vostri comportamenti. Cercate di farvi perdonare con un gesto eclatante.

