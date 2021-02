A diMartedì il focus sulle varianti del Covid e gli obiettivi del governo

16 febbraio 2021 a

Stasera in tv, martedì 16 febbraio, puntata del talk diMartadì che si annuncia particolarmente intensa. La trasmissione condotta su La7 da Giovanni Floris, dalle ore 21.15, come al solito proporrà servizi particolarmente interessanti, sondaggi e dibattiti tra numerosi ed autorevoli ospiti in studio e collegati. Anche questa sera al centro della puntata la situazione politica che sta vivendo il Paese, i riflessi economici del Covid, ma soprattutto il punto sulla diffusione della pandemia e sull'andamento della campagna vaccinale.

In relazione agli equilibri politici, il punto su quanto sta accadendo all'interno del Movimento 5 Stelle dove ormai viene data per scontata una spaccatura e forse l'uscita dal partito dell'ala che non aveva (e non ha) alcuna intenzione di votare il nuovo governo guidato da Mario Draghi sostenuto da una maggioraza di cui fanno parte partiti dell'intero panorama parlamentare, ad eccezione di Fratelli d'Italia.

Ma come dutti i martedì nel corso del programma condotto da Giovanni Floris si farà ovviamente il punto sulla diffusione del Covid 19 in Italia e nel Mondo. Focus sul nuovo allarme tra gli esperti e cioè le varianti che rischiano di causare l'ennesimo aumento dei casi e purtroppo delle vittime. Come in tutte le trasmissioni numerosi e autorevoli gli ospiti (in aggiornamento).

