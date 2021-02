Chico Forti, con i soldi vinti a Telemike il trasferimento negli Usa: i tre figli Savannah Sky, Jenna Bleu e Francesco Luce

16 febbraio 2021 a

a

a

Chico Forti è un ex velista e produttore italiano. All'anagrafe Enrico Forti, è nato a Trento l'8 febbraio 1959. Da velista ha partecipato a sei mondiali e due europei di windsurf e vinto il Campionato italiano di vela, classe catamarano Dart (1990). Nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti. Forti si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario.

Chico Forti, lo zio: "Processo manipolato". La mamma: "Non riesco a parlare". Il produttore in carcere informato del ritorno in Italia

Il 23 dicembre 2020 tuttavia è stato annunciato il suo ritorno in Italia dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Nel 1990 partecipò a Telemike, quiz condotto da Mike Bongiorno e, presentandosi sulla storia del windsurf, vinse una grossa somma di denaro, grazie alla quale nel 1992 si trasferì negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha sposato Heather Crane con la quale ha avuto tre figli, Savannah Sky (1994), Jenna Bleu (1996) e Francesco Luce (1998). La coppia non sta più insieme ma la moglie ha sempre proclamato l'innocenza di Forti.

Entrando nel dettaglio della vicenda giudiziaria, il 15 febbraio 1998 Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Chico stava acquistando il Pikes Hotel, a Ibiza, viene trovato assassinato sulla spiaggia di Sewer Beach, a Miami. Chico viene accusato di essere parte in questo felony murder, un omicidio commesso durante l'esecuzione di altro crimine (truffa in questo caso, dato che l'accusa aveva posto come movente dell'omicidio una truffa di Forti ai danni di Pike padre); nel 2000 è stato condannato all'ergastolo senza la possibilità di liberazione condizionale. Chico Forti ha sempre dichiarato di essere vittima di un errore giudiziario. Ora è previsto il rientro in Italia.

Enrico Ruggeri, arriva L'America Canzone per Chico Forti: l'incontro con lo zio del velista e produttore tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.