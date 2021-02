Simone Montedoro, dalla relazione con Manuela Arcuri al figlio Matteo avuto da Lara Carnevale

16 febbraio 2021 a

Simone Montedoro è un attore molto apprezzato soprattutto per quanto riguarda le fiction televisive. Nato a Roma il 28 luglio 1973 (sotto al segno del Leone), fin da piccolo, ha coltivato una grande passione per la recitazione. Pratica pure lo sport, in particolare pugilato e arti marziali.

Diventato famoso per aver fatto parte del cast di Don Matteo, per quanto riguarda la vita privata, è stato al centro delle cronache rosa per via della relazione con Manuela Arcuri. L’attore attualmente ha una relazione con Lara Carnevale.

Simone e Lara non sono sposati, ma hanno un figlio nato nel 2014 che si chiama Matteo e convivono felicemente. Tra le curiosità sul suo conto, da segnalare come nel 2004, gli sia stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Si tratta di una malattia che colpisce le vie linfatiche. L’attore è riuscito ad uscirne ed oggi si gode la sua famiglia.

