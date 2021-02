Adolfo Ferrero, il tenente del 1897 e la lettera testamento mai ricevuta dalla sua famiglia

16 febbraio 2021 a

a

a

La storia di Adolfo Ferrero sarà approfondita nel corso della puntata di martedì 16 febbraio de La Caserma, il docureality in onda su Rai2 dalle 21,25.

Ventuno ragazzi e ragazze alle prese con la vita militare al reality "La Caserma" | Video

Tutto nasce da una domanda di Aldo Cazzullo nella lezione ai ragazzi partecipanti alla trasmissione. "Chi erano i ragazzi del 1899?", la questione che traccia la linea dell’incontro, alla scoperta della generazione nata alla fine del XIX secolo, che ha conosciuto quindi sulla propria pelle l’orrore della Prima e della Seconda Guerra Mondiale.

La Caserma, otto nuovi ragazzi indossano la divisa: le prove nella puntata del docureality di stasera su Rai2

Un’occasione per conoscere a livello umano e culturale un mondo ormai molto distante dal nostro, come appunto quello di Adolfo Ferrero. Ma chi era costui? Torinese della classe del 1897, morto all’età di 20 anni, di lui venne ritrovata 40 anni dopo una lettera nella giacca del suo attendente. Un testamento morale e materiale da far recapitare alla sua famiglia, che mai lo ricevette. La lezione dalla classe si è poi trasferita in esterna, con una gita nei luoghi storici della Grande Guerra, dove Ferrero fu protagonista.

La Caserma, appuntamento su Rai2: dalla lezione sui ragazzi del 1899 al ruolo del piantone notturno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.