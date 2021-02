La Caserma, appuntamento su Rai2: dalla lezione sui ragazzi del 1899 al ruolo del piantone notturno

16 febbraio 2021 a

Appuntamento martedì 16 febbraio con il docureality di Rai2 La Caserma, in onda dalle 21,25 per la quarta puntata, giro di boa della prima stagione della trasmissione. Vedremo cosa succederà fra i commilitoni della caserma di Levico.

Dopo aver seguito con attenzione e passione la prima lezione di storia, le reclute tornano in classe per una nuova lezione del giornalista Aldo Cazzullo. “Chi erano i ragazzi del 1899?”, la domanda che traccia la linea dell’incontro, alla scoperta della generazione nata alla fine del XIX secolo, che ha conosciuto sulla propria pelle l’orrore della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Un’occasione per conoscere a livello umano e culturale un mondo ormai molto distante dal nostro, come quello di Adolfo Ferrero.

Intanto, in caserma le vecchie abitudini non perdono il ritmo: il turno di guardia del piantone notturno è un ruolo fondamentale, ma pare che le matricole Matteo Rizzolo ed Elia Giorgio Cassardo non siano così interessati ad assolvere il loro compito. Le regole della Caserma sono molto dure e per chi si dimostrerà meno incline al rispetto della disciplina arriverà il momento fatidico di capire se veramente merita di rimanere nel programma. A guidare la narrazione ci penserà la voce di Simone Montedoro.

