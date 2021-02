Madame, la giovane rapper preferita da Cristiano Ronaldo

16 febbraio 2021 a

Solo 19 anni, ma una grande popolarità specie tra i giovanissimi. Madame è una delle promesse della scena rap italiana. la sua popolarità è cresciuta a dismisura dopo che Cristiano Ronaldo ha scelto i suoi pezzi come colonna sonora delle sue storie sui social. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’artista non ha ancora rivelato se al suo fianco ci sia un fidanzato oppure no. La giovane appare concentrata sulla sua carriera artistica.

Nasce nel 2002 a Vicenza con il nome di Francesca Galeano. Ha mosso i primi passi nel mondo della musica con l'hip hop con Paola Zukar. Tuttavia la musica non è tutto nella sua vita. Studia Economia e Marketing in una scuola della sua città e ha già prodotto il primo brano, dal titolo Anna, che le ha permesso di registrare oltre un milione di views su YouTube. L'origine del suo nome d'arte. Come spesso avviene è stato un caso: un giorno si trovava nei corridoi del suo istituto con un’amica che le ha fatto scoprire una app che genera nomi per Drag Queen. Incuriosita dal tutto, la rapper è capitata nell’alias che ha scelto per la sua carriera musicale.

Tra le sue canzoni di maggiore successo c'è senza ombra di dubbio "Sciccherie" che è stata pubblicata due anni fa. Si tratta di un brano pieno di parole accentate in funzione del ritmo. Ha collaborato inoltre con Marracash per un brano che porta il suo nickname e contenuto nel disco Persona del rapper. Si è affiancata a Ghali per il singolo Defuera con Marra, con Dani Faiv per la canzone Spaccato e con Ernia per il suo Fuoriluogo. Gli ultimi singoli che portano la sua firma esclusiva sono invece Sentimi e Baby.

Questa sera, 16 febbraio, le Iene Show in programma alle 21.20 su Italia 1 proporranno una sua intervista.

