Grande Fratello Vip 5, Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi: "E' sempre gentile poi è pugnalata alle spalle"

Alessia Marcuzzi a difesa di Giulia Salemi. L'influencer infatti è finita in nomination nella casa del Grande Fratello Vip 5 contro Stefania Orlando. Un verdetto che ha suscitato l'amarezza della Salemi, delusa per essere stata nominata in massa dal gruppo da scoppiare in lacrime nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 febbraio.

“Loro sono un gruppo naturale che si è creato, mi hanno piano piano isolato e anche io mi sono isolata, non voglio sindacare le nomination ma le loro motivazioni”, lo sfogo di Giulia: “Non mi aspettavo le nomination di Zelletta, Zenga e Rosalinda. Ci rimango male, ma non voglio passare da vittima”, ha commentato.

A difendere Giulia ci ha pensato su twitter Alessia Marcuzzi, grande fan del reality, la quale ha rivolto un appello ai sostenitori degli ultimi concorrenti del reality affinché si mettano da parte i dissapori. "Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle", ha scritto in un tweet la presentatrice de Le Iene.

Tanti i consensi ricevuti da Alessia da parte dei fan di Giulia che, si è sciolta in lacrime tra le braccia del suo amico Tommaso Zorzi: incomprensioni superate, dunque. Almeno per ora.

