Grande Fratello Vip 5, Rosalinda e Dayane ai ferri corti. La Cannavò piange, Zenga prova a consolarla | Video

16 febbraio 2021 a

Rottura definitiva ormai tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La goccia che ha fatto traboccare il vaso tra le due ex amiche è caduta martedì 16 febbraio, quando Tommaso Zorzi, rimasto in veranda, riconosce l'avvicinarsi di un nuovo aereo sopra la casa del Grande Fratello Vip 5. Questa volta il messaggio sembra essere rivolto a Dayane che correndo raggiungere immediatamente il giardino per leggere il nuovo striscione dai fan: "D ♡ SEI L'UNICA CERTEZZA SIAMO SOLO CON TE EX ROSMELLO".

L'aereo per Dayane Mello

La modella prende subito con entusiasmo la sorpresa dei suoi sostenitori malgrado il messaggio sia ben chiaro così, dopo aver ringraziato, rientra in Casa dicendo: "Ragazzi ormai abbiamo preso strade diverse è evidente". L'aereo lascia subito di stucco anche Rosalinda che, leggendo nelle parole dei fan un'accusa verso di lei, abbandona il gruppo per andarsi a rifugiare in camera da letto.

Rosalinda arrabbiata per la reazione di Dayane all'aereo

Tommaso raggiunge immediatamente la giovane che, con gli occhi lucidi, si commuove dicendo: "Ho fatto di tutto per lei, questo non me lo merito: ci rimango male perché ci tengo e non mi ha capita", ha affermato l'attrice. Dal canto suo Zorzi la conforta: "Non devi farti cambiare l'umore per queste cose", ha detto. Quindi arriva anche il suo amico speciale Andrea Zenga, che la consola e la abbraccia: "Lo so che è pesante come situazione ma io ci sono, ti siamo tutti vicini".

Zenga consola Rosalinda



