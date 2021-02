Stasera in tv 16 febbraio "Fuori dal coro" su Rete 4. Intervista a Luca Palamara, ospiti Giorgia Meloni e Pierpaolo Sileri

16 febbraio 2021 a

"Fuori dal coro" propone un'intervista a Luca Palamara, il magistrato al centro dell'inchiesta sullo scandalo Csm. che parlerà della "casta dei magistrati". Appuntamento questa sera, 16 febbraio, su Rete 4 con il talk politico condotto da Mario Giordano. Il piatto forte della serata è proprio il faccia a faccia con Palamara, ex presidente dell'associazione nazionale magistrati con il quale verrà affrontato il tema delle mancate risposte della giustizia in Italia.

Durante la puntata sarà ospite della trasmissione anche Pierpaolo Sileri, viceministro della salute del governo Conte con il quale Mario Giordano affronterà lo spinoso tema delle cure domiciliari per le persone affette da Covid-19. Nel corso della serata si riaccenderanno i riflettori sull’inchiesta relativa all’inefficacia delle mascherine e, con il contributo di Pierpaolo Sileri, si tornerà ad approfondire il tema delle cure domiciliari contro il Covid-19 e la situazione epidemiologica del Paese.

Si parlerà anche del nuovo governo alla vigilia del passaggio in parlamento per la fiducia della compagine guidata da Mario Draghi. Ospite in studio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, l'unica forza politica presente in parlamento che non ha dato sostegno al nuovo esecutivo e dunque unico partito di opposizione nei due rami del parlamento. Si parlerà delle aspettative verso il nuovo governo e della posizione, al momento isolata, di Fratelli d'Italia. Durante il dibattito si affronterà anche la problematica della divisione tra i partiti del centrodestra con la Lega e Forza Italia che hanno deciso di dare appoggio a Draghi.

E' stata annunciata anche un'inchiesta con storie e testimonianze sul blocco degli sfratti, tra le problematiche di chi è alle prese con occupazioni abusive e l’assenza di strumenti per rivalersi sugli affittuari morosi. Uno spaccato dell'Italia alle prese con la crisi economica aggravata dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia. Tra gli ospiti anche: Vittorio Feltri e Iva Zanicchi.

