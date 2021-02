Tornano Le Iene con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino: servizi su Clubhouse, Floriana Secondi e Madame

16 febbraio 2021 a

Torna l'appuntamento in prima serata su Italia1 con Le Iene. Martedì 16 febbraio alle 21,20 Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci della Gialappa’s Band daranno il via alla nuova stagione del programma.

Tra i servizi previsti quello di Matteo Viviani dedicato al nuovissimo Clubhouse, senza dubbi il social network più in voga al momento, basato esclusivamente sull’audio, dove l’interazione transita solo mediante talk in diretta. Nel servizio si proverà ad analizzarne eventuali criticità sull’aspetto della privacy e sulla proprietà dei dati in possesso. Spazio anche all’intervento dell’attore e doppiatore Luca Ward con cui l’inviato parla del ruolo sempre più centrale che ha la voce nei mezzi di comunicazione.

In onda anche il nuovo servizio di Giorgio Romiti (alias Gaston Zama) sull’atteso trasferimento in Italia del nostro connazionale Chico Forti, l’imprenditore italiano che nel 2000 è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike e che sta scontando la sua pena in un carcere della Florida. Vittima dello scherzo della serata sarà Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello nel 2003. L’intervista singola è alla giovanissima rapper e cantautrice Madame, nota al pubblico grazie al suo brano “Sciccherie” e in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

