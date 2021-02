Uomini e donne, 14 corteggiatrici per i nuovi tronisti Massimiliano e Giacomo: la sfilata delle ragazze | Video

16 febbraio 2021 a

Puntata importante quella di martedì 16 febbraio di Uomini e donne, il people show condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 dalle 14,45. Nella trasmissione infatti hanno debuttato i due nuovi tronisti, Giacomo e Massimiliano, carattere sfrontato e chioma bionda per entrambi. I due cercheranno di trovare l'anima gemella o comunque trovare spazio nel mondo dello spettacolo.

Sono state 14 le corteggiatrici che si sono presentate all'appuntamento, con tanto di sfilata iniziale sotto gli occhi attenti dei due nuovi tronisti, che sono sembrati piuttosto soddisfatti, almeno per quanto concerne il primo impatto. Vedremo poi quali saranno gli sviluppi e se le scelte finali saranno sofferte come quelle di Sophie Codegoni e Davide Donadei.

Quest'ultimo soprattutto dopo un lungo tira e molla tra Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore, ha scelto la prima, la quale ha già manifestato tutto il suo amore e la sua serenità per il suo nuovo compagno in post su Instagram che hanno fatto il pieno di like. Dalla tv, grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, si può trovare pure l'anima gemella.

