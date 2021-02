Wanda Nara, buonanotte hot in intimo rosa. Icardi gioca poco ma la moglie si dichiara "la migliore a letto" | Foto

16 febbraio 2021 a

"La via en rose". Da Parigi la buonanotte di Wanda Nara è davvero bollente. Completino intimo rosa e curve esplosive, la showgirl argentina e moglie del calciatore ex Inter ora al Psg, Mauro Icardi, continua a far impazzire i social con scatti ad alto tasso erotico. Negli ultimi tempi Wanda si è lasciata andare a confidenze davvero piccanti con i suoi quasi 8 milioni di follower.

"Sono brava a cucinare e la migliore in camera da letto", ha raccontato in un altro post recente, impegnata tra fornelli e dettagli sulla vita intima con il marito Maurito Icardi.

Il centravanti nel Psg non trova molto spazio in campo ma si può decisamente consolare con l'avvenenza della moglie, sempre più scatenata e innamorata dell'argentino. Nell'ultimo post appunto pubblicato su Instagram è arrivato un altro show vietato ai deboli di cuore, con selfie in intimo super sexy e sguardo ammiccante. Una foto che ha suscitato l'entusiasmo dei follower della showgirl, che hanno inondato di like l'immagine.

