Uomini e donne, i nuovi tronisti Massimiliano e Giacomo conoscono le corteggiatrici

Per i nuovi tronisti di Uomini e donne è arrivato il momento di conoscere le corteggiatrici. Sec ondo le anticipazioni di Vicolo delle News nella puntata di martedì 16 febbraio in onda alle 14.45 su Canale 5 Maria De Filippi lascerà spazio ai nuovi tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Dopo averli presentati al pubblico e aver concesso loro la possibilità di ambientarsi conosceranno le proprie corteggiatrici. Qualche ragazza riuscirà a conquistare il cuore dei due nuovi tronisti? Insomma nuove storie potrebbero nascere nei prossimi giorni nella trasmissione di Canale 5.

La puntata continuerà con altri protagonisti del trono over. Secondo le stesse anticipazioni infatti martedì dovrebbe chiarirsi la "storia" tra Giancarlo e Alessandra. I due provano un forte interesse e si sono frequentati. Ma alcuni atteggiamenti dell'uomo hanno infastidito Alessandra che lo ha fatto notare al corteggiatore. Giancarlo a quel punto, sentendosi respinto, è uscito un paio di sere con la dama Angela. La resa dei conti è prevista proprio nella puntata di oggi della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Da quello che viene anticipato Alessandra non la prenderà bene e deciderà di chiudere la relazione con l'uomo. La puntata sarà "arricchita", viene anticipato, anche da un battibecco spettacolare con Tina Cipollari.

Nel corso della puntata, poi, sarà dato nuovamente spazio a Maurizio e alla sua scelta tra Gemma Galgani e Maria. Infatti ilk vero obiettivo dell'uomo, secondo i maligni, sarebbe la bella Maria. Per questo, come anticipato da più parti sul web sempre nella puntata di oggi si arriverà a un chiarimento. E sarà Maria De Filippi a mettere alla prova il corteggiatore per vedere se il suo interesse verso Gemma è vero o se invece è solo uno strumento per arrivare a Maria.

L'appuntamento dunque è su Canale 5. La trasmissione inizierà come di consueto alle 14.45.

