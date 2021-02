Maria Grazia Calandrone, una storia difficile e la lettera alla madre adottiva

16 febbraio 2021 a

a

a

Una delle scrittrici più interessanti del panorama letterario italiano. Maria Grazia Calandrone, una poetessa, drammaturga, giornalista, attivista, artista visiva, insegnante, autrice e conduttrice per Rai Radio 3 italiana ha alle spalle una storia difficile che emerge dal suo ultimo romanzo, pubblicato nel 2021: "Splendi come vita" (Ponte alle Grazie), lettera d'amore alla madre adottiva.

Nella sua vita purtroppo però ha affrontato momenti molto difficili. La donna infatti nel Splendi come vita, ha voluto raccontare un dolore davvero profondo. La donna infatti a quanto pare fu abbandonata dalla madre, che purtroppo soffriva tremendamente perché era stata costretta a sposare un uomo che non aveva mai amato. La mamma era infelice e purtroppo alla fine decise anche di togliersi la vita quando Maria Grazia aveva soltanto 8 mesi. Il libro affronta questa tematica spinosa. La poetessa perse il padre quando aveva 11 anni e il rapporto con la madre adottiva si fece complicato. La donna non riuscì a gestire la rabbia della ragazza per tutto quello che le era accaduto. Nel libro però si parla del nuovo rapporto che la donna è riuscita comunque ad instaurare nel tempo con la madre adottiva. Il libro è finito in copertina su Sette del Corriere della Sera, in un articolo-intervista a firma Costanza Rizzacasa.

Rossana Fratello nonna felice grazie al nipotino: "Sono stata io a fargli il primo bagnetto"

Vive a Roma e, dal 2010, tiene a battesimo poeti esordienti, ritenuti meritevoli di pubblicazione, per il mensile internazionale Poesia, nella rubrica di inediti Cantiere Poesia. Ha collaborato alle pagine culturali del quotidiano il manifesto, scrive su la 27ora e sul settimanale Sette (rivista) del Corriere della Sera. Dal 2010 scrive e conduce programmi culturali per Rai Radio 3, nei quali seleziona anche le poesie inedite degli ascoltatori.

Oggi, 16 febbraio, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

Rosanna Fratello e Maria Grazia Calandrone ospiti a Oggi è un altro giorno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.