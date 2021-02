Rosanna Fratello, nonna felice grazie al nipotino Alessandro Edoardo

16 febbraio 2021 a

Cantante e attrice. E' una delle icone del mondo dello spettacolo italiano. Rosanna Fratello, 70 anni il prossimo 26 marzo. E' la reginetta della canzone italiana che si è fatta conoscere al grande pubblico quando partecipò al Festival di Sanremo nel 1969 al posto di Anna Identici che rinunciò per problemi personali. Della vita privata di Rosanna Fratello non si sa molto. Nel 1975 Rosanna Fratello ha sposato l’uomo che le è stato accanto per tutta la sua vita, Giuseppe Cappellano gestore di una pasticceria a Como. Dal loro amore è nata due anni dopo la loro unica figlia, Guendalina che le ha regalato un nipotino.

Oggi Rossana Fratello è dunque diventata nonna di Alessandro Edoardo. Un ruolo che sta cercando di portare avanti al meglio. In una recente intervista ha confessato di essere stata lei la prima a fare il bagnetto al figlio di Guerdalina. Oggi o vive a Como, dove aveva aperto una pasticceria con suo marito, poi chiusa nel 2014. Oltre che come cantante è famosa al grande pubblico anche come attrice. Ha debuttato nel 1971 scelta dal regista Giuliano Montaldo per il celebre film Sacco e Vanzetti, con Riccardo Cucciolla e Gian Maria Volonté, in cui interpreta Rosa, la moglie di Sacco. La pellicola viene premiata a Cannes, e Rosanna riceve il Nastro d’Argento alla migliore attrice esordiente.

Rosanna Fratello e Maria Grazia Calandrone ospiti a Oggi è un altro giorno

Per quanto riguarda la sua carriera musicale negli ultimi anni ha pubblicato l’album, uscito nel luglio del 2011 "Tre rose rosse", scritto e prodotto da Cristiano Malgioglio: il disco raccoglie alcuni dei più grandi successi della cantante in nuove versioni riarrangiate, unitamente a quattro inediti. Nel 2019 pubblica il singolo Non si pesa in grammi l’anima. Quella con Cristiano Malgioglio è stata una collaborazione che la cantante ha portato avanti fin dagli anni '70 con notevole successo per entrambi.

Oggi, 16 febbraio, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

