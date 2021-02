Uomini e donne, trono over: finisce la storia tra Giancarlo e Alessandra

16 febbraio 2021 a

Alessandra molla Giancarlo. Ancora un colpo di scena per quanto riguarda il trono over a Uomini e donne. Secondo le anticipazioni che circolano sul web nella puntata che andrà in onda il 16 febbraio alle 14.45 ci sarà la fine di una storia del trono over. Una parte dell'appuntamento pomeridiano sarà dedicato ad Alessandra e Giancarlo. La donna, da quello che filtra, ha deciso di troncare sul nascere la storia infastidita da alcuni atteggiamenti dell'uomo. Una frequentazione che non è andata a buon fine, tanto che Giancarlo ha iniziato a guardarsi intorno ed è uscito un paio di sere con Angela. E' annunciato anche un clamoroso battibecco tra la donna e Tina Cipollari.

Sempre durante la stessa puntata se ne dovrebbe sapere di più anche per quanto riguarda la storia tra Gemma Galgani e Maurizio con Maria De Filippi che proverà a smascherare il cavaliere. Nell'ultima puntata Gemma è stata appunto protagonista insieme Maurizio. Non Maurizio Guerci, ma il nuovo Maurizio che Gemma sta frequentando dopo la fine burrascosa con l'altro Maurizio. Ma a Maria De Filippi qualcosa non torna: Maurizio in realtà starebbe sfruttando Gemma per ottenere visibilità e il suo interesse sarebbe per Maria. Ecco perché la conduttrice ha deciso di metterlo alla prova per farlo uscire allo scoperto. Insomma una sorta di resa di conti pere vedere chi veramente sta facendo sul serio.

La puntata andrà in onda su Canale 5, ma è visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Sarà disponibile anche on demand sulla piattaforma digitale Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata dall'inizio. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.

