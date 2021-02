Oggi è un altro giorno, gli ospiti di Serena Bortone sono Rosanna Fratello e Maria Grazia Calandrone

16 febbraio 2021 a

Saranno Rosanna Fratello e Maria Grazia Calandrone gli ospiti della puntata del 16 febbraio di Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone su Rai 1 dalle ore 14. La cantante, che per anni ha collaborato con Cristiano Malgioglio si racconterà in un'intervista alla conduttrice in cui parlerà anche della sua realtà di nonna. La figlia Guendalina, infatti, le ha dato un nipotino.

Poi sarà la volta di Maria Grazia Calandrone poetessa, drammaturga, giornalista, attivista, artista visiva, insegnante, autrice e conduttrice per Rai Radio 3 italiana. Milanese, ha recentemente pubblicato il romanzo Splendi come vita (Ponte alle Grazie), lettera d'amore alla madre adottiva che immediatamente le vale la copertina di Sette (rivista) del Corriere della Sera, in un articolo-intervista a firma Costanza Rizzacasa.

Com di consueto nel salotto di Serena Bortone ci saranno gli affetti stabili. Alessandro Cecchi Paone, famoso conduttore e giornalista che si è occupato a lungo di scienza e cultura, Massimo Cannoletta storico campione dell'Eredità, divulgatore culturale che curerà la consueta rubrica "Massimo 5 minuti". Delle pillole di cultura e conoscenza che il campione offre ai telespettatori. Il terzo affetto stabile è Laura Ephrikian, storica attrice e annunciatrice televisiva italiana. Negli anni duemila il suo volto è stato conosciuto dal grande pubblico con il ruolo di Medea, la mamma di Luca Laurenti nella serie Don Luca, nella soap opera Ricominciare (2000) per la regia di Marcantonio Graffeo e Vincenzo Verdecchi e nel telefilm Il morso del serpente (2001) con la regia di Luigi Parisi. Appuntamento dunque alle 14 del 16 febbraio su Rai 1.

