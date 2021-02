L'oroscopo del Corriere di oggi martedì 16 febbraio: le previsioni segno per segno

16 febbraio 2021 a

L'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, martedì 16 febbraio 2021. Di seguito le previsioni delle stelle segno per segno.

ARIETE Il grande amore è nei vostri sogni più intimi. Se il partner che avete accanto non combacia con questa idea, bisogna fare qualcosa.

TORO Non volevate credere alla possibilità che avete avuto finché non vi siete resi conto che ce l’avevate davvero in pugno: ora godetevela!

GEMELLI Gli ultimi saranno i primi, è cosa nota. Non preoccupatevi, quindi, se i vostri recenti insuccessi vi hanno piegato, comunque risorgerete!

CANCRO Senza la vostra metà accanto vi sentite persi? Cercate in voi stessi la forza che serve per affrontare la vita con indipendenza e andate avanti.

LEONE Dovete spostare l’asse delle vostre priorità: mettete al primo posto voi stessi e lasciate che gli altri vengano dopo... Il troppo stroppia!

VERGINE Se riuscirete ad ascoltare di più e a parlare di meno, potrete capire meglio le esigenze delle persone. Qualcuno vi sta chiedendo aiuto.

BILANCIA I vostri sentimenti sono in conflitto: a volte avete voglia di stare con una persona, altre volte preferite la solitudine. Fatevi chiarezza.

SCORPIONE Un aiuto ogni tanto vi serve anche se siete piuttosto testardi e orgogliosi. Meglio quindi essere un po’ più umili e chiedere una mano.

SAGITTARIO Siete alla ricerca di nuove emozioni e di cambiare anche molti aspetti della vostra vita. Partite dalle basi, per fare un passo alla volta.

CAPRICORNO Il partner si sta ingelosendo. Vi vede piuttosto proiettati verso un collega. Cercate di rassicurarlo... a meno che non abbia ragione.

ACQUARIO Ci sono giorni in cui vorreste aver vissuto un’alta vita, aver fatto scelte diverse. Ma ciò che siete è merito di tutto quello che avete superato!

PESCI I single non dovrebbero passare troppo tempo a casa, ma dovrebbero anche uscire e aprirsi un po’ di più senza aver paura.

