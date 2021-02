Grande Fratello Vip 5, il terzo finalista è Tommaso Zorzi

16 febbraio 2021 a

a

a

Tommaso Zorzi è il terzo finalista del Grande Fratello Vip 5. Il reality show di Canale5 si sta ormai avviando alle battute finali.

Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò e il flirt con Andrea Zenga: "Sensazioni indescrivibili"

In studio Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò sono i candidati per "saltare" direttamente in finale. Gli opinionisti dicono la loro: "Vuoi farci vedere sempre il tuo lato bello, ma sarei tanto curiosa in questo rush finale di vedere il tuo lato oscuro” dice Antonella Elia all'attrice. Che replica: "Mi sono mostrata con tutti i pregi e difetti e tutti i valori che mi contraddistinguono”. Pupo la difende: “il lato oscuro l’ha mostrato all’inizio, che deve fare di più?”. I pronostici dei compagni di avventura. Dayane Mello: "Vorrei Rosalinda, ma penso sarà Tommaso. E’ stato la chiave di questa casa”. Il verdetto lo comunicano Dayane e Pierpaolo che hanno il compito di prendere la busta rossa nel confessionale. “Il pubblico ha deciso che tra Andrea Zelletta, Rosalinda e Tommaso questa sera a non andare in finale è Andrea”. La sfida resta aperta tra Rosalinda e Tommaso Zorzi e a leggere il verdetto è Alfonso Signorini: “il pubblico ha deciso che il terzo finalista di questo Grande Fratello Vip 5 è Tommaso Zorzi”. Che raggiunge Dayane Mello e Pierpaolo Petrelli.

https://fb.watch/3GKR2eYH-1/

Zorzi, milanese e influencer, è diventato celebre grazie alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi tra cui Pechino Express. In precedenza invece Riccanza trasmesso da Mtv. Ha studiato a Londra e su Instagram conta più di 1 milione di follower, mentre, il suo canale YouTube conta più di 140 mila iscritti. Nel corso della puntata di lunedì 15 febbraio ha parlato anche della sua famiglia e della sofferenza patita quando i suoi si sono lasciati. In particolare ha tracciato il rapporto con il padre: "Non è un papà da abbraccio e ti voglio bene, lui mi ha dimostrato il suo amore in tantissime altre forme. Lui non mi fa le carezze o mi dice quanto ti voglio bene".

Malgioglio, nuovo look: i baffi mandano in visibilio i fan sui social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.