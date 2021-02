Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò e il flirt con Andrea Zenga: "Sensazioni indescrivibili"

15 febbraio 2021 a

Il flirt tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ormai è decollato. Ed è uno dei temi più dibattuti all'interno del Grande Fratello Vip 5. “Ho provato delle sensazioni che forse a parole non riesco nemmeno a descrivere. Era un mix tra star male e star bene e il cuore batteva a mille” dice l’attrice nel corso della puntata di lunedì 15 febbraio 2021.

Andrea Zenga dal confessionale ha ascoltato tutto e precisa: “era tanto che non mi piaceva così una ragazza per come è fatta. E’ una situazione un po' così, avevo paura di metterla in difficoltà ed è la cosa che mi preoccupa di più tutt’ora. Capisco che in questa situazione non ho nulla da perdere, ma la prima cosa è tutelare lei” svela il figlio di Walter e sempre molto gentile e rispettoso.

In questa situazione si fa largo l'opinone di Dayane Mello, contrariata da questo flirt. Così Rosalinda spiega: "So come è fatta, sicuramente a primo impatto. Avrei voluto accanto la sua presenza, ma non c’è stata. Ci sono state delle frasi che mi aspettavo, ma in quel momento non mi hanno fatto bene. Mi son sentita di confidarmi con Samantha che, nonostante mi mettesse dinanzi alla realtà dei fatti, non ha mai dato un giudizio”. Dayane replica alle parole dell’amica: “Non sono gelosa. Supporto Rosalinda in ogni decisione, tutto quello che è accaduto sono stata l’ultima persona della casa. Non mi sono sentita importante. Io la voglio vedere felice, vuoi fare un passo avanti fallo per essere felice”. Nei giorni precedenti Rosalinda si era lasciata andare a delle coccole sul letto con Andrea, ma i due ci stanno andando con i piedi di piombo anche se si vede che sono molto presi reciprocamente. E i prossimi giorni potrebbero far decollare definitivamente il flirt in relazione.

