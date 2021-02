Malgioglio, nuovo look: i baffi mandano in visibilio i fan sui social

15 febbraio 2021 a

Maglia rossa, sgargiante, occhiali tondi blu elettrico, solito ciuffo biondo a spiccare su tutto. Ma soprattutto la novità dei baffi. Il nuovo look di Cristiano Malgioglio ha mandato in visibilio i fan sui social letteralmente impazziti.

Il paroliere e cantautore negli ultimi giorni ha avuto a che ridire con Maria Teresa Ruta, accusata di essere stata "una grande stratega" nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip 5. Ma evidentemente ha funzionato poco considerando l'eliminazione dell'ex conduttrice della Domenica Sportiva a pochi giorni dalla finale. Poi la retromarcia nel corso della diretta nella puntata di lunedì 15 febbraio 2021 del reality di Canale5. Alfonso Signorini annuncia che Malgioglio ha mandato dei fiori alla Ruta. "L'ho fatto solo un'altra volta, con Jennifer Lopez" svela tra gli applausi dello studio.

La Ruta in precedenza era tornata sulla sua eliminazione e uscita dalla casa: “Sono scappata perché sarei scoppiata a piangere, questa ancora è stata la mia ancora per 5 mesi. Sapete come vivo male senza affetti, io ho bisogno di amare. Sono uscita non parlate più male alle spalle” dice mentre va via dal confronto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ma le sorprese non finiscono visto che Dayane Mello punta il dito proprio contro Stefania: “Per me lei è una grandissima giocatrice. Guarda questo percorso come l’ultimo della sua vita”. E in questo contesto le parole di Malgioglio nella precedente puntata avevano fatto rumore. Ma oggi è tornato sui suoi passi e con il gesto dei fiori ha simbolicamente chiesto scusa alla Ruta. Che non ha potuto non apprezzare considerato che l'unico precedente mazzo dei fiori regalato da Malgioglio era stato per un'autentica star mondiale della musica. Davvero un bel gesto. Ma il popolo dei social è impazzito soprattutto per il look di Malgioglio: baffi direttamente dagli anni Settanta.

