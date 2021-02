L'Eredità, tris di Chiara ma alla Ghigliottina sono fatali le farfalle: sfumano 230mila euro

15 febbraio 2021 a

Un'altra puntata ricca di sorprese, colpi di scena e divertimento quella de L'Eredità, il quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna, oggi lunedì 15 febbraio 2021. Chiara si conferma campionessa per la terza volta del programma andando vicinissima al colpo grosso.

La puntata scorre via come al solito piacevole e al triello si presentano la campionessa in carica Chiara insieme a Giulia e alla new entry Michele. Chiara sbaraglia il campo e si proietta al gioco finale. Alla Ghigliottina ci entra con 230mila euro riuscendo a difendere l'intero bottino con una clamorosa prestazione senza dimezzare. Le parole da legare sono albero, farina, stomaco, salmone e azzurre. La campionessa prova la soluzione con il termine rosa. Quella vincente però è farfalle con Insinna che spiega il legame con le varie parole cercando di far digerire il boccone amaro a Chiara perché la soluzione poteva essere davvero a portata di mano e - in un certo modo - c'era anche abbastanza vicino.

Come ormai noto, l'Eredità è uno dei giochi a quiz più apprezzati dagli italiani, che a milioni seguono il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna nella fascia oraria pre serale che precede la messa in onda del tele giornale. Il climax del gioco si raggiunge con il gioco della "ghigliottina", l'ultimo che devono incontrare i concorrenti, che si devono cimentare nella scelta del termine esatto tra cinque coppie di parole. Ogni errore nella scelta dimezza il montepremi, ossia l'eredità. Le cinque parole rimanenti, tutte legate tra loro da un'assonanza logica, rimandano a un unico termine che può essere abbinato a ognuna di loro, generando espressioni di senso compiuto. Non un finale basato sulle conoscenze culturali, quindi, bensì unicamente su capacità logico-deduttive, che generano un particolare coinvolgimento anche da parte del pubblico da casa.

