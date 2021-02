Settestorie, le sfide del governo, la sanità e il disagio dei giovani

15 febbraio 2021 a

La grande attesa per le scelte del governo guidato da Mario Draghi. Il nuovo esecutivo che vede intorno allo stesso tavolo quasi tutte le forze politiche, riuscirà a risollevare l'Italia? Sarà in grado di essere all'altezza delle grande aspettative che sta suscitando nel popolo del Belpaese? Quali saranno i primi obiettivi che affronterà? E sarà in grado finalmente di realizzare le riforme necessarie alla modernizzazione e quelle per battere l'insopportabile burocrazia?

Sono questi i temi affrontati da Settestorie, il programma in onda stasera lunedì 15 febbraio su Rai 1 in seconda serata, inizio alle ore 23.20, condotto come sempre da Monica Maggioni. L'analisi in studio, come ha anticipato la stessa Rai, si avvarà dell'apporto del noto giornalista Marcello Sorgi, dell’economista Carlo Stagnaro, della sondaggista Alessandra Ghisleri e del giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese. Faranno il punto sulla situazione politica e sulle grandi responsabilità a cui è chiamato l'esecutivo guidato da Mario Draghi. L’approfondimento, invece, sarà dedicato agli effetti collaterali del Covid 19 sul Sistema sanitario nazionale e non solo per chi ha contratto il virus. La sanità è stata messa a dura prova dalla pandemia e una inchiesta racconta le vittime dimenticate di questa emergenza, a cominciare dai pazienti che si sarebbero potuti salvare in condizioni di normale operatività degli ospedali. Nel corso della puntata verrà inoltre indagato l’effetto della pandemia sugli adolescenti, tra solitudine e limitazioni alla socialità nella vita di tutti i giorni.

E infine, le conseguenze psicologiche e sociali su chi già soffriva per la dipendenza dal gioco d’azzardo, tra la chiusura forzata delle sale gioco e l’aumento del disagio domestico. Per capire ragioni e prospettive di questa situazione sarà ospite del programma il neurologo Giuseppe Lauria professore dell’Università Statale di Milano. Un approfondimento intenso con ospiti di alto profilo e competenti, come da sempre su Settestorie.

