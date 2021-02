Tommaso Zorzi, la sorella è Gaia: iscritta ad Azione di Calenda. In passato un flirt finito malissimo con un vip

15 febbraio 2021 a

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi che si è maggiormente distinto nella casa del Grande Fratello Vip 5. La sorella è Gaia, di tre anni più giovane (è nata nel 1998), studentessa. Nel suo passato, stando alle sue confidenze social, ci sarebbe pure la frequentazione con un personaggio famoso: "Sì, un’estate. Non era una frequentazione seria tipo da ‘relazione’, anche perché lui era uno str**** - ha spiegato Gaia, che ovviamente non ha rivelato il nome del personaggio.

“Da piccola io avevo, alle elementari, il diario della cosa che faceva lui”, ha affermato ancora Gaia provando a svelare qualche piccolo dettaglio. "L’ultima volta che io e questa persona ci siamo visti, ero in albergo da lui, lui voleva fare sesso io non volevo, gli ho detto di no e lui mi ha cacciata dalla stanza d’albergo dicendomi: ‘Ma sai quante ragazze vorrebbero essere al tuo posto?", la rivelazione. Attualmente Gaia è fidanzata con un ragazzo di nome Victor Gerberding che probabilmente ha conosciuto durante gli studi all’estero e con cui convive da tempo.

Non si sa molto sul suo conto, tuttavia Victor e Tommaso (fratello di Gaia) hanno un ottimo rapporto e durante la videochiamata al Grande Fratello Vip 5, l'influencer ha invitato la sorella a sposare il fidanzato. Altra curiosità su Gaia Zorzi è che è iscritta ad Azione, il movimento politico fondato dall'ex ministro Carlo Calenda.

