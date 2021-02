Stasera in tv, 15 febbraio, Tiki Taka su Italia1: tra gli ospiti Nicola Berti e Massimo Mauro

15 febbraio 2021 a

Oggi in tv, lunedì 15 febbraio 2o21, su Italia1 torna l'appuntamento in seconda serata con “Tiki Taka – La Repubblica del pallone”. (dalle ore 23,25). Tra gli ospiti del padrone di casa Piero Chiambretti, l’ex centrocampista dell’Inter, Nicola Berti, e l’ex centrocampista di Juventus e Napoli, Massimo Mauro.

Tra gli argomenti principali del talk di approfondimento calcistico ci sarà l'ultima giornata di campionato che ha visto l'Inter vincere contro la Lazio grazie a una super prestazione di Lukaku, doppietta e assist, capace di raggiungere quota 300 gol in carriera. Proprio i nerazzurri sono balzati in testa alla classifica sorpassando i cugini del Milan, sconfitti a sorpresa dalla rivelazione Spezia allenato da Vincenzo Italiano. Proprio Inter e Milan si sfideranno nel prossimo turno di campionato in un derby che vale tantissimo e potrebbe rivelarsi decisivo in ottica scudetto. Ma prima le italiane tornano a giocare in Europa. Mercoledì tocca alla Juventus sfidare il Porto, allenato da Sergio Conceicao ex di Lazio e Parma, nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League (si gioca in Portogallo). Giovedì invece in campo Napoli (con il Granada), Roma (sfida al Braga) e Milan (contro lo Stella Rossa di Belgrado), per i sedicesimi di finale dell'Europa League.

Nel salotto di “Tiki Taka” non mancheranno le analisi e i commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport’), Xavier Jacobelli (direttore di ‘Tuttosport’), Andrea Di Caro (vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’), Giuseppe Cruciani, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani e Raffaele Auriemma. Si parlerà dell'ennesimo ko della Juventus, della rinascita del Napoli, della Roma terza in classifica e ci saranno anche gli highlights del posticipo che chiude il turno di Serie A tra Verona e Parma, uno scontro cruciale in particolare per i ducali che sono in piena zona retrocessione.

