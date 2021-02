Grande Fratello Vip 5, Rosalinda si sbilancia con Andrea Zenga: "Ho le idee già molto chiare" | Video

15 febbraio 2021 a

Ormai fanno coppia fissa. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più vicini. E così nel pomeriggio di lunedì 15 febbraio, mentre alcuni coinquilini ultimano la preparazione del pranzo, rimangono in veranda a confidarsi sottovoce sugli ultimi avvenimenti che li vedono protagonisti.

I due compagni d'avventura durante la sera precedente sono apparsi sempre più vicini a tal punto da scambiarsi delle tenerezze durante un momento di sconforto della giovane; un avvicinamento che ha molto colpito anche la restante comitiva.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sempre più vicini

Rosalinda allora, poggiando la testa sulla spalla del giovane, domanda: "Sei tranquillo tu?". Zenga risponde risoluto: "Certo che sono sereno, ma lo capisco se hai un po' di ansia". Insomma, decisione e comprensione, le caratteristiche di Andrea che sembrano aver fatto breccia nel cuore dell'attrice. I due rimangono a lungo in silenzio e le loro mani si avvicinano accarezzandosi finché Rosalinda non si lascia andare dicendo: "Ho molto chiare le mie idee ma è complesso il modo in cui devo affrontarle", ha sottolineato. "Non è detto che devi affrontarle qui però", la replica. Ma la Cannavò ribadisce: "Già le ho affrontate qua, mi sembra chiaro", ha commentato.

