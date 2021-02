Serena Iansiti, l'amore finito per l'attore Paolo Pierobon conosciuto in una fiction. Chi è

15 febbraio 2021 a

Serena Iansiti è una delle protagonisti del successo della fiction "Il Commissario Ricciardi" in onda il lunedì su Rai1. Interpreta Livia, una bellissima donna trasferitasi a Napoli dopo aver fatto la conoscenza dell’affascinante commissario Ricciardi in occasione delle indagini sulla morte del marito di Livia Arnaldi Vezzi, un celebre tenore che con la sua dipartita ha spinto la donna tra le braccia di Ricciardi. La verità, però, è che il commissario non si lascia ammaliare così facilmente dal fascino della donna.

Attrice nata a Napoli ma originaria dei Paesi Bassi, 35 anni, cresce nella sede romana del Centro sperimentale di cinematografia. Dopo diversi anni di teatro arriva il debutto televisivo nella soap Cento Vetrine, nel 2012 Iansiti ottiene un ruolo importante nella quarta stagione di Squadra antimafia- Palermo oggi. Seguono così le sue apparizioni in altri progetti televisivi come Le tre rose di Eva 3, Il commissario Montalbano, Don Matteo e Il giovane Montalbano. Non solo fiction però: nel 2010 gira il cortometraggio Lucrezia Borgia. National Opera of London, diretto da Mike Figgis, nel 2011 gira i film Lords of London di produzione britannica, Fondi '91 di produzione canadese e Un Natale per due, primo film tv prodotto da Sky Italia. Precedentemente a Il Commissario Ricciardi interpreta il ruolo di Angela Rosaria Martone, affascinante e preparatissima commissario della scientifica, nella serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone tratta da un'altra serie di romanzi di De Giovanni.

Vita privata. Dal 2012 al 2018 è stata legata sentimentalmente al collega Paolo Pierobon, veneto di 53 anni, con cui ha lavorato nel set di Squadra antimafia - Palermo oggi e che il pubblico conosce anche per aver fatto parte della serie Camera Café su Mediaset. Serena è una grande appassionato di animali e sul suo profilo Instagram fa spesso capolino il cagnolino Chica.

