Stefano De Martino, messaggio all'ex moglie Belen? "La mia donna deve essere tradizionale, ma passo per sessista"

Stefano De Martino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni dopo la notizia della seconda gravidanza dell'ex moglie Belen Rodriguez, incinta di Antonino Spinalbese. De Martino ha avuto con la showgirl argentina un figlio, Santiago. Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio su Rai1, De Martino ha parlato in generale della sua donna ideale: "Deve essere sicuramente tradizionale - ha raccontato -. Fra le cose che legano una coppia c’è la condivisione degli ideali. La passione, le altre caratteristiche, sono volubili rispetto al tempo. Invece la condivisione degli ideali è quello che più ci tiene legati nel tempo. Essendo io tradizionale, quindi, preferirei una donna estremamente tradizionale".

E chissà se il messaggio era riferito alla sua famosa ex: "Quando parli oggi alle donne di quel tipo di devozione si passa sempre per essere un po’ sessisti - ha aggiunto il ballerino e conduttore -. Invece secondo me, prendersi cura dell’altro nella coppia genera un equilibrio amorevole".

De Martino ha quindi raccontato alcuni aneddoti relativi alla nonna: "Mi ha dato un riferimento rispetto al mondo femminile - ha spiegato -, classico esempio di una donna molto forte con un potere decisionale subliminale. Mio nonno che era un commerciante e aveva un certo tipo di posizione nella società, si appoggiava molto all’opinione di mia nonna, che aveva l’ultima parola”. Evidentemente Belen non ha risposto completamente a questi requisiti.

