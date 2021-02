Stasera in tv, 15 febbraio, su La7 il film Fuga da Alcatraz con Eastwood: è ispirato da una storia vera

15 febbraio 2021 a

Stasera in tv, oggi lunedì 15 febbraio 2021, La7 propone il film "Fuga da Alcatraz (ore 21,15), una delle interpretazioni più apprezzate di Clint Eastwood, diretto per l’ultima volta da Don Siegel. La pellicola, del 1979, è ispirata a una storia vera: l'evasione di tre detenuti nel 1962.

Durante i ventinove anni di esistenza di Alcatraz come prigione più temuta d’America, è situata in un'isola a largo di San Francisco, sono stati 41 i detenuti che hanno tentato la fuga e, tra questi, furono 26 quelli ad essere (riacciuffati) e rinchiusi di nuovo nelle celle da cui avevano cercato di scappare, 7 quelli uccisi dalle guardie, 3 quelli che morirono affogati e solamente 5 quelli che sparirono per sempre, senza lasciare alcuna traccia della loro impossibile impresa. Tra questi cinque, Frank Morris e i fratelli John e Clarence Anglin, tre individui che non vennero mai più rintracciati né dalle guardie della prigione di Alcatraz né dalla polizia statunitense. Che i tre siano davvero riusciti a fuggire quel temibile luogo? Che i tre siano davvero riusciti a trovare la serenità dopo la fuga, ricominciando la propria vita e, magari, costruendo una famiglia?

Usarono cucchiai per scavare dei buchi abbastanza grandi attraverso i muri delle loro celle durante la notte, mentre Morris suonava la fisarmonica per coprire i rumori generati dallo scavo. I buchi da loro creati, i quali venivano coperti con del cartone dipinto per risultare apparentemente invisibili agli occhi delle guardie, avrebbero permesso loro di raggiungere i condotti della prigione e, quindi, di scappare con una zattera. Il film, girato proprio nella prigione di Alcatraz quindici anni dopo la sua chiusura permanente, si basa sul libro Escape from Alcatraz di J. Campbell Bruce.

