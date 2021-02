Grande Fratello Vip 5, stasera il confronto tra Maria Teresa e gli ex amici nella casa: poi il nome del terzo finalista

15 febbraio 2021 a

Nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 lunedì 15 febbraio. Tanti i colpi di scena previsti, si parlerà ovviamente della nuova storia d'amore che sta per nascere tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che si è dichiarato all'attrice pochi giorni fa. Rosalinda sta crollando e sembra orientata a troncare la sua relazione con lo storico fidanzato Giuliano.

Spazio anche alle discussioni, con un confronto tanto atteso quanto inevitabile. Maria Teresa Ruta, la veterana del reality eliminata dalla casa la settimana scorsa, si confronterà con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, con i quali negli ultimi giorni di permanenza ha avuto forti screzi.

Insomma, i colpi di scena come sempre non sono esclusi, tutt'altro. Infine si scoprirà il terzo finalista dopo Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. In ballo lo stesso Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta. Vedremo quale sarà la scelta del pubblico. Appuntamento su Canale5 a partire dalle 21.35, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Antonella Elia.

