Amici 2021, Aka7even canta e soffre per Martina. Altre scintille tra Arisa e Rudy Zerbi

15 febbraio 2021 a

a

a

Giornata importante ad Amici 2021, quella di lunedì 15 febbraio, per Aka7even, Enula, Gaia, Raffaele e Serena. E' proprio Aka7even a catturare maggiormente l'attenzione, visto che tornerà a cantare e per questo si capirà se la sua corsa verso il serale potrà proseguire o meno. Probabile che sul palco Aka7even metterà anche tutta la sua sofferenza per amore nei confronti di Martina Miliddi, la ballerina che però gli ha preferito Raffaele.

Amici 2021, Arisa sostituisce Elisabetta. Lei non si dà pace: "Per me è una sconfitta personale" | Video

Aka7even tuttavia dovrà mettere da parte i suoi problemi, si metterà al piano per cantare una canzone, un nuovo inedito preparato per Canova, che sembra proprio dedicato alla bella ballerina sarda che gli ha sì rubato il cuore ma per la quale ha pianto tanto per via di Raffaele.



Sul fronte degli insegnanti Arisa apprezzerà ovviamente il suo cantante, mentre Rudy Zerbi tornerà a bocciarlo. I due continueranno dunque a discutere, senza esclusione di colpi. Appuntamento alle 16,10 su Canale5 e su Italia1 dalle 19. In programma pure le esibizioni di Enula, Gaia e Serena. L'obiettivo degli allievi della scuola è ovviamente quello del serale e il fatto che i posti non siano limitati e dipendano esclusivamente dalle scelte degli insegnanti (come ribadito nella puntata di sabato 13 da Maria De Filippi) fa ben sperare tutti i ragazzi.

Amici 2021, posti per il serale illimitati. Allievi pazzi della new entry Gaia, la reazione delle fidanzate | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.