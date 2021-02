Stasera in tv, 15 febbraio, Quarta Repubblica su Rete4: interviste a Casalino e Griminelli. Zaia tra gli ospiti

15 febbraio 2021 a

Stasera in tv, oggi lunedì 15 febbraio 2021, torna l'appuntamento su Rete4 con "Quarta Repubblica" (ore 21,20). Il nuovo governo Draghi sarà al centro delle analisi così come tutte le sfide e le emergenze che questo esecutivo dovrà affrontare nei prossimi giorni: la proroga dei licenziamenti, i ristori, il recovery, la campagna di vaccinazione, la ripartenza economica.

Nel corso della serata il conduttore Nicola Porro intervisterà Rocco Casalino, portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, in libreria con la sua autobiografia "Il portavoce". Una presenza molto attesa quella di Casalino così come Luca Zaia, governatore del Veneto, e uomo della Lega. La polemica legata agli impianti per sciare ancora chiusi - ma alcuni oggi hanno aperto ribellandosi - sarà un altro argomento caldo della serata. Un'altra intervista prevista è quella con il docente di Geopolitica vaticana Piero Schiavazzi sul nuovo premier Mario Draghi.

Porro intervisterà anche il musicista Andrea Griminelli, flautista di Pavarotti, Sting e Zucchero, che ha suonato anche con Morricone. Oltre alla stretta attualità politica, tanti i temi al centro del dibattito: con il professor Matteo Bassetti, un focus sull’andamento della campagna vaccinale, con servizi su come funzionano le liste last minute per la somministrazione delle dosi e sulla protesta dei medici di libera professione che chiedono lo stesso vaccino dei loro colleghi impegnati nel servizio pubblico. Con il giurista Carlo Nordio e con Piero Sansonetti, si tornerà invece a parlare dei legami tra magistratura e politica portati alla luce da “Il Sistema”, il libro di Alessandro Sallusti con l’ex pm Luca Palamara. Tra gli ospiti della puntata anche il deputato Valentino Valentini (Forza Italia), Aldo Cazzullo, Mario Giordano, Daniele Capezzone, Veronica De Romanis, l’amministratore delegato di Kiko, Cristina Scocchia, e suor Anna Monia Alfieri. Come ogni settimana, non mancheranno le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

