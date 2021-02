Uomini e donne, Chiara si gode l'amore di Davide Donadei: "La mia più grande scommessa, come nelle favole" | Foto

15 febbraio 2021 a

Dopo la scelta di Davide Donadei, Chiara Rabbi si gode l'amore e la serenità con il suo nuovo fidanzato. La coppia è nata da Uomini e donne, il people show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda da lunedì a venerdì dalle 14,45. Una scelta per certi versi sorprendenti quella del tronista, visto che in molti si aspettavano che la prescelta fosse Beatrice Buonocore.

Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla bella Chiara, la ragazza appare insieme a Davide con Roma sullo sfondo, per uno scenario mozzafiato.

"Siamo qui. Nella mia città che non avevo mai visto così bella - è scritto nella didascalia che accompagna l'immagine -. In questi mesi ho sempre creduto nelle mie emozioni e tutto ciò che desideravo é qui in questa foto. Ci ho creduto dal primo giorno e tu, Davide, sei stata la mia più grande scommessa, quella che cresce piano piano dentro di te e poi esplode e si prende tutto, proprio come hai fatto tu. A tutte le persone che mi sono state vicino quando credevo di non farcela - ha aggiunto - vorrei solo dire grazie con tutta me stessa. Come nelle favole oggi siamo qui fuori a costruire la nostra quotidianità un passo dopo l’altro, ma insieme. Anche con voi".

