Nicki Minaj, lutto terribile: il padre Robert investito e ucciso da un pirata della strada

Lutto per la rapper 38enne Nicki Minaj. Il padre Robert Maraj è stato investito e ucciso mentre camminava lungo una strada di Long Island a New York, nel pomeriggio di venerdì scorso. Il pirata della strada che l’ha investito è fuggito, secondo quanto ha riferito la polizia, e Maraj, 64 anni, è stato portato immediatamente in ospedale dove è morto il giorno successivo. Gli agenti del dipartimento di polizia della contea di Nassau dicono che "le indagini sono in corso".

Nessuna dichiarazione dalla Minaj, il cui vero nome è Onika Tanya Maraj-Petty. La cantante, nata a Trinidad e Tobago e cresciuta nel Queens a New York, nel corso della sua carriera ha avuto 10 nomination ai Grammy, ha vinto cinque Mtv Video Music Awards e ha battuto il record per il maggior numero di piazzamenti nella classifica Billboard Hot 100 per un’artista solista. Nicki Minaj è stata la prima artista femminile inclusa nella lista riguardante i miglior rapper secondo Mtv. Considerata dal redattore del New York Times come "la rapper femminile più influente di tutti i tempi", nel 2016 è stata inclusa nella lista Time 100 delle persone più influenti del mondo.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto inoltre dieci candidature ai Grammy Awards, si è aggiudicata otto American Music Awards, undici Bet Awards, un Brit Award, quattro Mtv Video Music Awards, quattro Billboard Music Awards ed è stata la destinataria del premio Billboard's Women in Music 2011 Rising Star. E' infine la quarta artista donna ad aver venduto di più nella storia della musica e la rapper femminile che ha venduto più dischi di tutti i tempi, con 20 milioni di singoli come artista principale, 60 milioni di singoli in collaborazione e oltre 5 milioni di album in tutto il mondo.

