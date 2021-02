Grande Fratello Vip 5, addio al fidanzato? Coccole sul letto per Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga | Video

15 febbraio 2021 a

Le resistenze di Rosalinda Cannavò cominciano a cedere e così nella casa del Grande Fratello Vip 5 sta nascendo una nuova coppia. Dopo che Andrea Zenga si è dichiarato all'attrice la situazione è in continua evoluzione e così l'attrice sembra ormai decisa a troncare la relazione con lo storico fidanzato Giuliano. Da una parte non vuole ferire i suoi sentimenti, dall'altra sente che la sua storia le va stretta.

Rosalinda si è isolata dal gruppo, decidendo di rimanere in camera da letto per riflettere un po'. L'attrice, però, è poi stata raggiunta da Andrea. Ed è lì che c'è stato un primo avvicinamento. I due hanno iniziato a scambiarsi abbracci, carezze e baci sulle guance. Ormai sembrava tutto fatto per il primo vero bacio, ma a rovinare il momento è stato l'ingresso in camera di Zelletta e Pierpaolo Pretelli.

Coccole tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Successivamente Rosalinda si è confidata con Stefania Orlando, la quale ha cercato di tranquillizzarla: "La vita è tua, devi sentirti libera di fare quello che ti senti. Un po' di sano egoismo ci vuole", ha sottolineato. Intanto la nuova presunta love story divide i fan sul web. Da una parte c'è chi sospetta del tempismo della Cannavò: "Fino a due giorni fa non si parlavano e adesso che è in nomination per la finale si è innamorata", la tesi contraria. Dall'altra c'è chi sostiene la nuova coppia: "Aspettiamo il vostro bacio, siete bellissimi insieme".

