Lucia Annunziata, dal fulmine che le provocò danni permanenti a un occhio al primo marito Attilio Wanderlingh

Lucia Annunziata è una delle giornaliste più apprezzate in Italia, punto di riferimento nei programmi Rai di attualità politica. Nata a Sarno, nel 1950, Lucia ha sempre mostrato una grande determinazione. La prova più lampante del suo talento è il successo riscosso appunto come giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice. Insieme a mamma Mafalda e papà Raffaele, si è trasferita a Salerno, all’età di 13 anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata una prima volta con Attilio Wanderlingh, napoletano di origini olandesi, con cui tuttavia la storia è finita. In seconde nozze si è sposata con il giornalista statunitense del Washington Post, Daniel Williams, con una cerimonia a New York, per 250 invitati. Dalla loro unione è nata la figlia Antonia, nel 1993.

Williams è anche attivista, tanto che nel 2011 è stato arrestato. Tra le curiosità sul suo conto, si sa che la Annunziata, all’età di un anno, quando viveva in Irpinia, fu colpita a un occhio dalla scheggia di un fulmine. Fulmine che colpì la casa in cui abitava insieme alla sua famiglia. L'episodio le causò danni permanenti alla vista: l'occhio infatti è rimasto bruciato per sempre.

