Uomini e donne, Maria De Filippi si arrabbia con Maurizio. Roberta delusa da Riccardo: "Sei freddo con me"

Torna l'appuntamento con Uomini e donne, il people show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda da lunedì a venerdì dalle 14,45. Secondo alcune anticipazioni la conduttrice avrebbe perso la pazienza con uno dei cavalieri presenti in trasmissione, vale a dire Maurizio, che sta frequentando sia Gemma Galgani che Maria Tona. Secondo la De Filippi l'uomo non sarebbe realmente attratto da nessuna delle due dame, nonostante in precedenza Maurizio abbia comunque espresso la sua preferenza per Maria.

Maria De Filippi è in realtà convinta che Maurizio frequenti le due donne esclusivamente per avere successo. Ora vedremo la reazione del cavaliere, che tuttavia dovrebbe restare all'interno del programma. Al centro dello studio anche la vicenda di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Riccardo ha chiamato la corteggiatrice la mattina per dirle alcune cose che non le aveva mai detto ma, una volta saputo che la dama esce con Alessandro, rimane di stucco, tanto da uscire dallo studio per parlarne soli.

Quando rientrano Roberta spiega tutto: erano 15 giorni che non si vedevano e lei ci è rimasta molto male. In più è risentita dal fatto che tra loro ci sono solo abbracci e neanche un bacio. E per questo la Di Padua non sente la passione da parte di Guarnieri. Quest'ultimo pensa che lei si stia innamorando e lui comunque non vuole fermare la frequentazione, ma non se la sente ancora di uscire dal programma con Roberta.

