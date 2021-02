Alessia Marcuzzi, scatto sexy in reggiseno: poi la dedica ironica ai single per San Valentino | Foto

15 febbraio 2021 a

Tornerà con Le Iene su Italia1 martedì 16 febbraio. Intanto Alessia Marcuzzi è sempre più scatenata sui social. Su Instagram, dove può contare su 5 milioni di follower, la showgirl ha postato prima uno scatto intimo e sexy con indosso soltanto il reggiseno in occasione di San Valentino.

A dimostrazione che la crisi estiva con il marito Paolo Calabresi Marconi (dovuta alle voci di un presunto tradimento con Stefano De Martino) è ormai alle spalle e nella coppia è tornato il sereno. Nell'immagine successiva Alessia dà un dettaglio dei suoi piedi, attirandosi stavolta qualche critica da parte dei fan: "Non sono la parte migliore di te", commenta un utente.

A 48 anni la Marcuzzi è tuttavia sempre più sexy, come peraltro ha dimostrato un'altra recente foto in cui mette in mostra il lato b. Successivamente la conduttrice de Le Iene ha pubblicato una frase che va a ironizzare sulla giornata di San Valentino in una dedica (scritta in romanesco) per i single: "Senti anima gemella, cercame te perché io me so rotto er ca***". A commentare divertiti anche diversi vip, tra cui l'influencer Elisa D'Ospina e l'attrice Matilde Gioli.

