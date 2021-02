Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo attacca Tommaso: "Egocentrico e arrogante". E la sua Giulia rincara la dose | Video

15 febbraio 2021 a

La frattura tra Tommaso Zorzi da una parte e Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dall'altra è ormai insanabile. Dalla diretta di venerdì scorso la casa si è spaccata in due.

Durante la cena di San Valentino, organizzata da Pierpaolo per farle una romantica sorpresa, Giulia riapre l’argomento e l’inquilino esprime il suo pensiero “E’ una persona arrogante, egocentrica. E’ solo lui. Non ti può trattare in quel modo. Io ho una dignità, non mi faccio trattare così”, ha sottolineato. Giulia, forte di quelle parole, lo asseconda: “Per me è chiusa. Mi sta rovinando le giornate. Non attacca Dayane Mello perché ha paura di lei. Andrà in finale solo grazie a me”, ha aggiunto.

Pierpaolo attacca Tommaso Zorzi

Intanto grazie alla complicità di Samantha De Grenet, Andrea Zelletta e Zenga, Pierpaolo ha preparato un San Valentino romantico per la sua Salemi. L'ex velino è riuscito a organizzare qualcosa di intimo. Dopo aver bendato l'influencer, Pierpaolo guida Giulia fino in veranda, dove palloncini a forma di cuore e petali di rosa la stanno aspettando.

Giulia è incredula e dopo un primo momento d’imbarazzo, abbraccia affettuosamente Pierpaolo. “Sono due anni che non festeggio San Valentino e entrando qui non mi sarei mai aspettato di innamorarmi in questo modo - ha confidato Pretelli alla Salemi -. Da quando tutto è capitato non ho altri pensieri che te. Ti puoi fidare”. Insomma, ormai è davvero un grande amore.

