Oroscopo del Corriere di oggi lunedì 15 febbraio 2021: le previsioni segno per segno

L'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, lunedì 15 febbraio 2021. Di seguito le previsioni delle stelle segno per segno.

ARIETE Un incontro vi darà grande voglia di rivoluzionare il vostro ambiente e il vostro modus operandi sul lavoro. Di sicuro vi servirà come stimolo.

TORO Mostrate nervosismo per colpa degli astri che, però, presto smetteranno di accanirsi. Non commettete imprudenze e cercate di dormire.

GEMELLI Le stelle vi suggeriscono che questo non è proprio il momento di agire, è meglio restare in attesa di tempi migliori. Cercate di dare spazio alla pianificazione.

CANCRO I recenti conflitti che vi hanno accompagnato si dissolveranno e questo vi farà sentire più leggeri. All’improvviso ritroverete slancio e passione.

LEONE Le relazioni con le altre persone dovrebbero andare così bene che vi sentirete più amati che mai. E forse anche eccezionalmente creativi.

VERGINE Una notizia inaspettata giunge per cambiare in maniera significativa gli assetti nel vostro ambiente: è l’occasione per mettervi in mostra.

BILANCIA Equilibri precari nelle coppie e per i single l’amore continua a latitare: non ci sono certezze, né emozioni che risveglino i vostri desideri.

SCORPIONE All’orizzonte, invece delle solite nuvole, sotto forma di calamità e problemi insormontabili, ci sono tante belle opportunità che potete cogliere. Cercate di farlo!

SAGITTARIO Cercate di procedere con grande combattività e grinta in ogni cosa che fate, vedrete che i risultati e le soddisfazioni non si faranno di certo aspettare.

CAPRICORNO Soprattutto nelle ultime ore della giornata dovrete fare sfoggio della vostra saggezza, perché perdere la pazienza potrebbe causare qualche tensione.

ACQUARIO Oggi avrete la piacevole sensazione di sentire ardere qualcosa in voi: sarà il regalo migliore che possiate farvi. Tornerete a essere romantici.

PESCI Il vostro fascino magnetico vi aiuterà a catturare l'attenzione della persona amata e a conquistarla. Per voi si prevedono momenti particolarmente intriganti.

