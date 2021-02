L'Eredità, Chiara torna campionessa: ma alla Ghigliottina non ottiene la Grazia

14 febbraio 2021 a

a

a

Torna campionessa Chiara a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. La concorrente si è imposta al Triello battendo due rivali donne e si è presentata al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi di 230.000 euro.

Lo spoletino Matteo campione alla prima partecipazione a L'Eredità. Ma alla Ghigliottina è sfortunato

Bottino che dopo le parole Ballare, Giustizia, Potere, Buona e Troppa si è ridotto a 57.500, una cifra comunque non trascurabile, anzi. Chiara ha ammesso di non aver trovato una idea accettabile, mostrandosi sin da subito pessimista e optando per la soluzione Sera. Insinna ironicamente ha provato a far incastrare la parola utilizzata dalla concorrente con ogni termine della Ghigliottina, ma ovviamente Chiara ha capito come la sua risposta non fosse quella esatta.

L'Eredità, Chiara nuova campionessa. Alla Ghigliottina perde con il trucco

Dopo la consueta spiegazione, il conduttore ha svelato la chiave del gioco finale, che era la parola Grazia. Chiara tuttavia riproverà a riconquistare il titolo e magari ottenere il premio finale anche nella puntata di lunedì 15 febbraio, in onda sempre su Rai1 dalle 18,45.

L'Eredità, il nuovo campione è Marco: ma alla Ghigliottina non trova Comprensione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.