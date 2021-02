Grande Fratello Vip 5, Rosalinda e Andrea sempre più vicini: "Sono felice, ho fatto ciò che mi sentivo" | Video

14 febbraio 2021 a

Tempo di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due, dopo che il figlio dell'ex portiere dell'Inter e della Nazionale ha rivelato all'attrice i sentimenti nei suoi confronti, hanno una discussione in veranda. La ragazza lamenta di avere gli occhi puntati addosso e di dover dare tante spiegazioni a varie domande, come se dovesse giustificarsi.

L’amico speciale, termine quanto mai di moda in questa edizione, vuole rassicurarla: "Lo sai come funziona, non sei mai andata oltre”. Tuttavia l’attrice non è preoccupata per il suo comportamento: “Sono felice perché ho fatto quello che sentivo”. Zenga concorda, la ragazza sta rispettando Giuliano e non deve sentirsi in colpa.

Chiacchierata tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Ma tra i due l'intesa sembra proprio evidente: si sorridono scambiandosi uno sguardo di concordia. Anche Rosalinda sente di dover tranquillizzare il ragazzo riguardo ai tanti dubbi che la pervadono: "Non sei solo tu la causa, è da tempo che è chiaro un po’ a tutti”. Tuttavia alla giovane attrice non piacciono le battutine e il giudizio affrettato, che a suo parere stanno creando un’atmosfera pesante.

Zenga conclude il suo discorso, tra silenzi ed esitazioni, lodando la sincerità e l’onestà costante della ragazza. Ormai mancano pochi giorni, anche se saranno duri. Per cambiare argomento i due passano a parlare del programma radiofonico che dovranno allestire, sperando che il tema del giorno non sia quello amoroso.

