Diletta Leotta, scatto al tramonto insieme a Can Yaman per San Valentino: ma gli hater non credono all'amore | Foto

14 febbraio 2021 a

a

a

Ormai non si nascondono più. Diletta Leotta e Can Yaman stanno vivendo al massimo la loro storia d'amore e hanno trascorso la ricorrenza di San Valentino in maniera romantica. con baci e sguardi teneri al tramonto.

Diletta Leotta e Can Yaman, scoppia la passione. Le foto a Pomeriggio Cinque

Tutto questo testimoniato da una foto pubblicata dalla conduttrice Dazn sul suo profilo Instagram, dove conta circa 7,5 milioni di follower, in cui i due appaiono appunto insieme occhi negli occhi. Tenerezze al tramonto, con l'emoticon del sole che appunto cala sul mare nella didascalia. Una storia d'amore ormai vissuta alla luce del sole.

Amore passionale che promette bene, tanto da sperare in una convivenza. Can Yaman è corso a La Spezia per festeggiare con il suo amore Diletta Leotta in occasione del San Valentino. In realtà i fan dell'attore turco mettono in dubbio la veridicità del rapporto: ma la coppia sembra proprio infischiarsene.

Diletta Leotta, selfie di gruppo con i vip di Celebrity Hunted. E la favola con Can Yaman continua a gonfie vele | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.