Rita Rusic, dall'infanzia in un campo profughi al matrimonio con Cecchi Gori e i due figli Vittoria e Mario

14 febbraio 2021 a

a

a

Rita Rusic è un’attrice e produttrice cinematografica originaria dell’Istria, nota al pubblico soprattutto per essere stata la moglie del produttore Vittorio Cecchi Gori fino al 2000. Nel 2019 è stata selezionata per il Grande Fratello Vip, nella casa è rimasta fino all'ottava puntata.

Rita Rusic, la camicetta si apre: la sexy foto a 60 anni che infiamma Instagram

E' nata appunto in Istria il 16 maggio 1960, ma si è trasferita a Busto Arsizio dall'età di 4 anni e lì è cresciuta in un campo profughi. Il suo sogno era quello di fare la pediatra, ma inevitabilmente la sua vita ha preso una strada diversa. Vittorio Cecchi Gori è stato il grande amore della vita di Rita, da lui ha avuto due figli: Vittoria e Mario, il primogenito, che si chiama come suo nonno. Il divorzio tra Rita e Vittorio è arrivato nel 2000. Nel 2007 la Rusic ha avuto una relazione con l’ex di Daniela Santanchè Canio Mazzaro, azionista e imprenditore.

In seguito è stata paparazzata con un toy boy, ma non ha più parlato di un fidanzato. Da anni Rita Rusic ha scelto Miami come sua città di residenza.

Rita Rusic a Verissimo, bordate contro Cecchi Gori: "Mi ha tolto la dignità, ho fatto un divorzio a zero euro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.