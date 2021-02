Francesco Baccini, dal figlio Michael al no rimediato da Dolcenera a Music Farm e il vecchio flirt con Maria Teresa Ruta

14 febbraio 2021 a

a

a

Francesco Baccini è nato a Genova il 4 ottobre 1960 ed è uno dei cantautori più apprezzati dal pubblico italiano. Il primo riconoscimento è arrivato nel 1989, quando il suo primo album, Cartoons, vinse la Targa Tenco per la miglior opera prima.

Baccini smonta il flirt con Maria Teresa Ruta: "Al momento delle coccole sono dovuto scappare"

Arriva in questo periodo il suo più grande successo, Sotto questo sole, brano cantato nel 1990 con Paolo Belli e i Ladri di Biciclette che gli permette di vincere il Festivalbar. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2005 Baccini è finito al centro del gossip per la sua partecipazione al reality show Music Farm, dove si è innamorato perdutamente di Dolcenera. Lasciò la sua fidanzata in diretta televisiva perché disse di essere appunto completamente innamorato della cantante.

La gaffe di Michael Baccini su Maria Teresa Ruta: "Mio padre non l'ha baciata. Quella sera neanche ci fosse stata Sharon Stone...."

Ma Dolcenera alla fine decise di tornare con il suo fidanzato storico Gigi Campanile. Per il resto, si sa che Baccini ha un figlio di nome Michael, mentre a inizio 2021 è venuto fuori un flirt avuto quasi 20 anni fa con Maria Teresa Ruta, rivelato dalla giornalista durante la sua partecipazione al reality Grande Fratello Vip 5.

Dolcenera, l'amore con Gigi Campanile e la crisi a causa della passione in diretta tv con Francesco Baccini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.