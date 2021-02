Walter Zenga, la terza moglie è Raluca Rebedea. Con lei l'unica figlia femmina dell'ex portiere: Samira

14 febbraio 2021 a

Raluca Rebedea è la terza moglie di Walter Zenga e dalla loro unione sono nati due figli. Raluca, classe 1981, è nata in Romania e nel suo Paese è anche un volto noto della televisione.

Ha condotto infatti un programma dedicato ai problemi di coppia, ma ormai da anni vive a Dubai con Walter e qui lavora come travel blogger. La coppia ha due figli, Samira (unica figlia femmina dell'ex portiere) nata nel 2009 e Walter Jr nato nel 2012. E’ nata in Romania (non conosciamo la città d’origine) il 1 novembre del 1981 e pertanto sta per compiere 40 anni.

Per quanto riguarda il lavoro, Raluca è appunto una travel blogger di successo ed è famosa in Romania anche per la conduzione di un talk show che si occupa di problemi di coppia. La donna ha un profilo Instagram dove condivide spesso con i followers momenti della sua quotidianità.

